В Челябинске директора школы наказали из-за жалобы на ученика

Директор школы пожаловался на мать ученика, а та пожаловалась на директора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске директора школы оштрафовали за отправленное в министерство письмо с персональными данными ученика.

Шестиклассник хулиганил и портил школьное имущество. Директор не придумал, как повлиять на ребенка, и решил пожаловаться начальнику его матери. Он отправил письмо на место работы женщины, в одно из региональных министерств. В письме директор рассказал подробности личной жизни семьи, указал домашний адрес и дату рождения школьника, а заодно сообщил, что ребенок на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Мать мальчика, узнав о наябедничавшем на нее директоре школы, тоже стала жаловаться. Но уже в прокуратуру.

— Сведения переданы работодателю без согласия законного представителя несовершеннолетнего на обработку его персональных данных и персональных данных ребенка, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

После проверки директора привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных. Штраф за такое нарушение для должностных лиц составляет от 10 до 20 тыс. рублей.

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