На полигоне ТБО в Полетаево рассказали, от какого пластика лучше отказаться

Некоторые виды пластика не поддаются переработке. Фото: freepik.com

Вряд ли жители Земли могут полностью отказаться от использования пластика (пока что), но минимизировать последствия от его утилизации – реально. Переработанный пластик может вновь стать бутылкой, пленкой, контейнером, тазиком и многими другими полезными вещами. Продолжаем тему рециклинга и сокращения отходов в рамках акции «Июль без пластика».

Всего существует семь видов пластика. Некоторые из них пригодны для последующей переработки, а другие – лучше вообще не использовать в быту. Чтобы понять, какой пластик наиболее подходящий, нужно обратить внимание на значение символов.

Иллюстрация: Полетаевский полигон ТБО

01 PET (PETE) – полиэтилентерефталат

ПЭТ – самый перерабатываемый пластик. К нему относятся бутылки для пищевых жидкостей, косметики, одноразовые контейнеры. Существует 2 вида ПЭТ – бутылочный и «НЕбутылочный» (многоразовые контейнеры для еды, баночки от таблеток, косметических средств).

02 HDPE (PEND) – высокоплотный полиэтилен (низкого давления)

К нему относятся бутылки для молочной продукции, флаконы для мыла и шампуней, канистры, крышки, игрушк. Такой пластик имеет хороший потенциал переработки.

03 PVC – поливинилхлорид

Из него делают рамы, трубы, напольные покрытия, емкости для бытовой химии. Не самый безопасный материал – он может выделять свинец, ртуть и диоксины. Однако его до сих пор используют и в пищевой промышленности. Например, в виде подложек для тортов и мясных изделий, емкостей под масложировую продукцию. Кроме прочего 03 PVC является очень капризным вторсырьем – переработкой такого пластика занимаются всего несколько предприятий в России.

04 LDPE (PELD) – низкоплотный полиэтилен высокого давления

Это самые тоненькие отходы: пакеты, пленка, упаковка от стирального порошка, брезенты.

04 LDPE довольно сложно выбирать, например, из общего потока отходов. Но потенциал переработки у него хороший.

05 PP – термопластичный полипропилен

Один из самых популярных видов пластика. Из него производят предметы быта, посуду, пищевую упаковку, контейнеры, игрушки, отделочные материалы. Является экологичным и нетоксичным материалом, безопасным для человека и окружающей среды. Расположенный рядом с маркировкой значок «бокал и вилка» означает, что такая пластиковая посуда имеет санитарно-гигиенический сертификат и в ней можно хранить любую еду, включая горячую.

Еще один плюс 05 PP: этот вид пластика отлично перерабатывается!

06 PS – полистирол (бесцветный стеклоподобный пластик)

Большей частью используется в производстве одноразовой посуды, лотков и контейнеров.

06 PS – относительно молодой и сложный в повторном использовании материал. Поэтому его переработкой пока что занимаются единичные предприятия.

07 OTHER

Другие виды пластиков и их смеси без собственного номера. Это упаковки из-под корма и наполнителя для животных, некоторых продуктов, косметические тубы, игрушки и пр. Этот вид не принимают на переработку, так как попросту не понятно, из чего конкретно он сделан, а значит, и как его перерабатывать. Избегайте этого пластика.

Сотрудники полетаевского полигона ТБО отметили, что избавиться от пластика можно, снизив потребление или вовсе отказавшись от пластиковых изделий, которые сложно поддаются переработке;

Собирать пластиковые отходы отдельно и складировать в специальные мусорные контейнеры. Обычно они желтого или красного цвета, помечены специальной маркировкой. Так вы облегчите работу сортировщиков полигона ТБО: пластик будет быстрее разобран по категориям и направлен на перерабатывающие и специализированные предприятия.

– Если хотите гарантировано вернуть пластик в производственный цикл, то прежде, чем поместить его в мусорный контейнер, очистите тару от пищевых остатков – просто ополосните водой. Также избегайте загрязнения пластиковых отходов жирными веществами и жидкостями, – сообщили на полигоне ТБО в Полетаево.

Тем не менее, важно помнить о том, что цикл переработки любого вида пластика не бесконечен. Поэтому сокращение использования пластиковой тары и упаковки является одной из самых важных мер по сохранению окружающей среды.