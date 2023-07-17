Южноуральские фермеры предложили поставить в Китай масло расторопши

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Представители крупной китайской компании проявили интерес к поставкам масложировой продукции из Челябинской области. В рамках двухдневного визита они провели переговоры с фермерами – производителями масличных культур, побывали на участке розлива растительных масел компании «СИГМА».

По словам заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Инны Подшиваловой, визит состоялся в рамках договоренности с генконсулом КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь и консулом по торгово-экономическим вопросам Чжао Цзюньфан. На этот раз Челябинскую область посетили представители компании Yangling Development Co., Ltd из провинции Шеньси. В центре «Мой бизнес» генеральный директор Хэ Сяонин рассказала о задачах наладить поставки в КНР масложировой продукции. По ее словам, в провинции Шеньси и нескольких соседних провинциях население употребляет, в основном, рапсовое масло. В составе компании два завода, которые из сырья и нерафинированного масла получают готовую продукцию для населения этих провинций. Только во второй половине года им потребуется 500 тыс. тонн рапсового масла.

По словам южноуральских аграриев (на встрече присутствовали Вальтер Магакян, Евгений Фомин, Николай Шаманин, Владимир Рыболов, Виктор Дудкин), в этом году масличных культур посеяно меньше, чем в прошлом. Причина – изменения на рынке, когда цена на такие культуры как масличный лен упала более чем в два раза. В то же время, если будет покупатель, который даст хорошую цену, фермеры готовы не только увеличить площади посева масличных культур, оперативно изменив структуру сева, но и наладить переработку. Посевы рапса в этом году составили всего 7,4 тысячи гектаров. Кстати, возделывают его на Южном Урале с 1980-х годов. Это влаголюбивая культура, требовательная к уходу. К тому же посевы рапса уничтожает капустная моль, бороться с которой приходится дорогостоящими препаратами.

В качестве альтернативы фермеры предложили рассмотреть возможность поставок масла расторопши. Эта культура также пока занимает небольшие площади, но, по мнению фермеров, более перспективна, так как обладает целебными свойствами и приспособлена к климату. Вначале представители компании не смогли «распознать» расторопшу, которую у нас в народе называют татарником или колючкой, молочным чертополохом, но потом оказалось, что в Китае об этом растении также знают. Свойства «колючего врача» известны с давних времен. На Южном Урале возделывают уже окультуренное растение и получают из него масло и жмых.

Фермеры также рассказали гостям из Китая, что в этом году они планируют экспорт в КНР таких культур как ячмень, горох, овес и проводят для этого соответствующую подготовительную работу (мониторинг посевов).

В ходе визита удалось договориться о поставках продукции.