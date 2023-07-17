Собак и кошек на северо-западе Челябинска начали лечить узкопрофильные доктора

Животным, как и людям, на прием к врачу нужно записываться заранее Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске заработало новое подразделение государственной ветеринарной станции. Веткабинет открылся на Университетской набережной, 52.

Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, приводить и приносить своих питомцев на лечение будет удобно жителям микрорайона Академ Риверсайд.

— Новое ветеринарное подразделение позволит оказать помощь узкопрофильных докторов большему числу четвероногих пациентов, — уточнили в минсельхозе.

В веткабинете будут не только помогать заболевшим животным, но и оформлять документы на выезд за границу или участие в выставках, проводить вакцинацию четвероногих, чипирование и кастрацию, выполнять лабораторные исследования. Принимать пушистых пациентов станут не только в будни, но и по выходным.

Для посещения кабинета потребуется заранее записаться на прием. Сделать это можно по телефону +7 (351) 214-14-14.

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