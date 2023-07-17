Челябинца обязали заплатить 2,6 млн рублей после драки на свадьбе

Драчун отправится за решетку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске 51-летнего мужчину осудили за драку на свадьбе. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Конфликт разгорелся во время ночного праздника в кафе «Бакинский дворик» осенью 2022 года. 51-летний мужчина ударил 26-летнего оппонента в грудь острым предметом, пробил грудную клетку и повредил сердце.

— В результате полученных травм 26-летний потерпевший находится в вегетативном состоянии, не разговаривает, контакт с ним отсутствует, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд приговорил участника драки к 6 годам в колонии общего режима, а также обязал выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда близким раненого молодого человека и возместить им медицинские расходы — 613 тыс. рублей.

Напомним, в Озерске задержали мужчину, стрелявшего в подростков из аэрозольного пистолета.

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