В Челябинской области 37 тысяч детей получат деньги на подготовку к учебному году

На каждого ребенка полагается по 1,5 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многодетные малоимущие семьи в Челябинской области получат деньги на подготовку детей к новому учебному году. Выплату также направят малоимущим семьям, в которых воспитывают детей-инвалидов.

Размер пособия составит 1,5 тыс. рублей на каждого ребенка из многодетной семьи младше 23 лет либо каждого ребенка-инвалида младше 18 лет. Обязательное условие — чтобы ребенок учился очно.

— В 2023 году пособия на подготовку детей к школе, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей, — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Чтобы деньги выплатили, нужно обратиться с заявлением в управление соцзащиты по месту жительства с 15 августа по 20 октября.

Как уточнили в минсоцотношений, если семья уже получает ежемесячное пособие по оплате жилья и коммунальных услуг, достаточно принести только справку с места учебы ребенка и заявление. Если же семья не стоит на учете в соцзащите, потребуется собрать целый пакет документов. Список необходимых бумаг можно посмотреть на официальном сайте министерства.

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