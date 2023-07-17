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НовостиОбщество17 июля 2023 11:49

Челябинский облсуд оставил под домашним арестом инспектора Минсельхоза по делу о взятках

Меру пресечения продлили почти на месяц
Ян Стоев
Ян Стоев
Как считает следствие, инспектор за деньги помог получить двум жителям права на управление трактором

Как считает следствие, инспектор за деньги помог получить двум жителям права на управление трактором

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный государственный инженер-инспектор Кунашакского района управления Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Челябинской области Дамиль Хусаинов останется под домашним арестом по делу о получении взяток. Чиновник просил областной суд отменить или изменить меру пресечения, но ему в этом отказали.

— Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу обвиняемого Дамиля Хусаинова, оставил без изменения постановление Кунашакского районного суда, — сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда. — Обвиняемому продлен домашний арест до 7 августа.

В отношении Дамиля Хусаинова возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия). По версии следствия, в апреле прошлого года он получил от двух местных жителей деньги за выдачу водительских прав на управление трактором. У одного из них он взял 25 тысяч рублей, у другого – 13,3 тысяч рублей. Теперь чиновнику грозит до восьми лет колонии.

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