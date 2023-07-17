Челябинский облсуд оставил под домашним арестом инспектора Минсельхоза по делу о взятках

Как считает следствие, инспектор за деньги помог получить двум жителям права на управление трактором Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный государственный инженер-инспектор Кунашакского района управления Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Челябинской области Дамиль Хусаинов останется под домашним арестом по делу о получении взяток. Чиновник просил областной суд отменить или изменить меру пресечения, но ему в этом отказали.

— Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу обвиняемого Дамиля Хусаинова, оставил без изменения постановление Кунашакского районного суда, — сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда. — Обвиняемому продлен домашний арест до 7 августа.

В отношении Дамиля Хусаинова возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия). По версии следствия, в апреле прошлого года он получил от двух местных жителей деньги за выдачу водительских прав на управление трактором. У одного из них он взял 25 тысяч рублей, у другого – 13,3 тысяч рублей. Теперь чиновнику грозит до восьми лет колонии.

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