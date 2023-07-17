В Челябинске общественное движение «Соцгород» поддержали два летних праздника – Сабантуй и День Семьи

Фото: "Соцгород"

«Соцгород» выступил партнером сразу двух больших летних праздников – Сабантуя и Дня семьи, любви и верности. Хранители народных традиций и самые крепкие пары получили благодарности и подарки от лидера движения, экс-депутата Госдумы Андрея Барышева.

Приятным сюрпризом для самых маленьких гостей областного Сабантуя, проходившего в Аргаяшском районе, стало появление волонтеров «Соцгорода», которые приехали на праздник с разноцветными воздушными шарами и дарили их всем детям.

Фото: "Соцгород"

Не остались без внимания общественников и взрослые. Например, супружеская пара Бикбулатовых – Рабига Фаритовна и Арслан Авзалович получили благодарность от Андрея Барышева «За долгий и крепкий семейный союз, бережное отношение к истории родного края и сохранение народных традиций».

Фото: "Соцгород"

Также в честь 50-летия совместной жизни супружеской паре вручили большой подарочный сервиз. Глава семьи Арслан Авзалович – известный краевед Южного Урала, изучает семейные древа нашего края, обладает самой богатой родословной. Его супруга – педагог допобразования в ДШИ №6, возглавляет общество башкирских женщин «Агинэй».

На следующий день после Сабантуя в офисном центре ВИПР прошло чествование многодетных супружеских пар по случаю Дня семьи, любви и верности. Организатором выступила Ассоциация многодетных семей «МногоНас» при поддержке общественного движения «Соцгород».

На встречу были приглашены многодетные семьи, прожившие в официальном браке более 25 лет, среди которых также были представители, награжденные Орденом родительской славы, матери-героини. Директор «Соцгорода» Олеся Пашанина вручила семьям-долгожителям благодарности от лидера движения и подарки.

Каждая семья подготовила презентацию о себе и нарисовала свою мечту. Гости мероприятия смогли оценить творческие способности мастеров народных ремесел, которые представили выставку изделий из бисера, а также провели мастер-класс для детей по изготовлению цветов из конфет. Закончилось мероприятие дружным чаепитием, фотографиями на вертолетной площадке.