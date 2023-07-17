В Магнитогорске открылась вторая очередь парка «Притяжение»

В Магнитогорске теперь можно казаться на лыжах даже летом. Фото: пресс-служба губернатора.

В Магнитогорске открылась вторая очередь городского курорта «Притяжение». В запуске очередной части масштабного проекта по преобразованию городской среды принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что парк «Притяжение» — уникальный проект в масштабах всей страны, который будет продвигать и Магнитогорск, и Челябинскую область, как значимый туристический центр.

Одним из основных объектов второй очереди «Притяжения» станет искусственный видовой холм высотой 36 метров со смотровой площадкой и трассами со всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов, горнолыжников и маунтинбайка. Среди перспективных проектов «Притяжения» – фристайл-арена, четырехзвездочный отель и строительство городских терм.

Алексей Текслер отметил, что принят ряд новых решений по развитию Магнитогорска, в том числе о строительстве нового 50-метрового бассейна и новом транспортном маршруте через весь город и парк «Притяжение».

— Также совместно с «Новапортом» приняли решение о строительстве нового терминала аэропорта», — добавил губернатор.