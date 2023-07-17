Контрольно-счетная палата назвала самые дорогие специальности в челябинских вузах

За год обучения по специальности «Дизайн» придется отдать 274 тысяч рублей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Контрольно-счетная палата Челябинской области подсчитала стоимость платного образования в вузах региона. По итогам анализа были определены самые дорогостоящие специальности (за год очной формы обучения на коммерческой основе). В список вошли:
— «Дизайн» - 274 тысяч рублей в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ).
— «Музыкально-инструментальное искусство» - 268,2 тысяч рублей в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК).
— «Хореографическое искусство» - 254,9 тысяч рублей в Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки («МаГК имени М.И. Глинки»).
По данным КСП, самое недорогое «платное» образование можно получить в следующих вузах:
— В ЮУрГАУ - от 133,5 тыс.руб. (специальность «Профессиональное обучение»);
— В ЮУрГГПУ - от 126,9 тыс.руб. (такая стоимость установлена на 2023-2024 учебный год для 5 образовательных программ);
— В ЧелГУ («Прикладная математика и информатика») и Челябинский филиал РАНХиГС (все специальности) от 135,2 тыс.руб.
Также следует отметить, что в ЮУрГУ и ЧелГУ действует система скидок за количество набранных баллов ЕГЭ. Дисконт за обучение может доходить до 30%.
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