Дороги в Металлургическом районе Челябинска отремонтируют до середины сентября

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер оценил ход дорожных работ в Металлургическом районе Челябинска. После его поручения в марте этого года начали ремонтировать улицы Сталеваров и Богдана Хмельницкого. На данный момент работы на улице Сталеваров завершены, продолжается реконструкция на Богдана Хмельницкого, 32-й годовщине Октября и 2-й Павелецкой.

— В рамках «Дорожного рывка» на ЧМЗ запланированы серьезные должные объекты, — отметил глава региона. — Это Богдана Хмельницкого, Сталеваров, 2-я Павелецкая. Значительный объем работ ведется на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Очень много лет не меняли трубы теплоснабжения, и мы сейчас ударными темпами в этой части работаем, чтобы успеть подготовиться к зиме. Кроме этого, по всему району предусмотрены в этом году объекты благоустройства.

Все ремонтные работы на дорогах будут завершены к 15 сентября.