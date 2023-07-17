В Кыштыме возбудили уголовное дело по факту наезда автомобиля на палатку с туристкой

Машина протаранила палатку на берегу озера Увильды Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области наезд автомобиля на палатку с туристкой обернулся уголовным делом. Пострадавшая получила множество травм. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— В отношении водителя автомобиля, 25-летнего жителя Свердловской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), — отметили в надзорном ведомстве.

Ход расследования уголовного дела стоит на контроле прокуратуры Кыштыма.

Напомним, все случилось ночью 16 июля на берегу озера Увильды. 30- жительница Свердловской области находилась в палатке, когда на нее наехал автомобиль Chevrolet Lanos. Предварительно установлено, что водитель был пьян: он хотел вынуть ключи из замка зажигания, но случайно привел машину в действие, в результате чего и произошел инцидент.

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