В Челябинской области 37 тысяч детей получат пособие на покупку учебников и школьных принадлежностей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 15 августа в Челябинской области начнут приема заявлений на получение единовременной выплаты, предназначенную для подготовки детей к школе. На меру поддержки могут рассчитывать южноуральцы с детьми-инвалидами и те, кто относится к категории малоимущих семей. Об этом рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

— По поручению губернатора Алексея Текслера мы ежегодно предоставляем выплаты семьям ко Дню знаний. В 2023 году пособия на подготовку детей к школе, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей, — отметила министр.

Размер выплаты составит 1500 рублей. Малоимущие семьи могут получит пособие на каждого ребенка в возрасте до 23 лет, семьи с детьми-инвалидами – до 18 лет.

Пакет документов нужно принести в управление социальной защиты по месту жительства. Принимать заявления будут с 15 августа по 20 октября.

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