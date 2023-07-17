В Челябинске задержали 14-летнего подростка за грабеж на улице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске задержали 14-летнего подростка, который выхватил у прохожего кошелек с деньгами и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Инцидент произошел ночью в магазине на улице Героев Танкограда. К мужчине подошел подросток и начал с ним разговор. Затем они вышли наружу, и в этот момент парень выхватил из нагрудного кармана жертвы кошелек, в котором находилось пять тысяч рублей. Мужчина не успел опомниться, как преступник уже сбежал.

Потерпевший сразу после ограбления обратился в полицию. Начался поиск преступника. Его вскоре задержали. Выяснилось, что подросток успел потратить все деньги, а кошелек выбросил.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о грабеже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Фото: УМВД по г. Челябинску

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