В Челябинске на территории парка «Плодушка» погибли 178 саженцев лип

Фото: администрация Ленинского района

В Челябинске погибла большая часть саженцев лип, которые высадили осенью прошлого года на территории парка «Плодушка». Прижилось только 35 деревьев из 213 высаженных. Об этом сообщил глава Ленинского района Александр Орел.

— В начале июля по моей инициативе было проведено комплексное обследование всех деревьев с участием специалистов управления экологии, административно-технической инспекции, представителей заказчика и подрядчика, — отметил Александр Орел. — К сожалению, использование некачественного посадочного материала, нарушение технологии и отсутствие ухода со стороны подрядчика привело к тому, что значительная часть деревьев не прижилась.

По словам главы Ленинского района, погибшие саженцы будут заменены. Работы сделают осенью и примут после того, как все деревья приживутся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.