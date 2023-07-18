В Челябинской области 1,6 тысячи человек остались без газа из-за аварии с лесовозом

Лесовоз оставил сотни южноуральцев без газа

В поселке Джабык и селе Париж в Челябинской области отключили газ из-за ДТП с лесовозом.

Фото: минстрой Челябинской области

17 июля между поселками Запасное и Джабык грузовик повредил стойку газопровода, из трубы начал выходить газ. Без голубого топлива после аварии остались 642 частных дома, в которых живут 1605 человек

— Аварийно-восстановительные работы запланированы на 18 июля, — сообщили в администрации Карталинского района.

Фото: минстрой Челябинской области

В региональном министерстве строительства уточнили, что ремонт закончат 18 июля, но газ жители получат не раньше 19-20 июля. До этого специалисты проведут в Париже и Джабыке подомовой обход, чтобы исключить утечки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.