В Магнитогорске задержали мужчину, царапавшего иномарки дужкой от очков

Хулигана нашли и задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске задержали жителя Башкортостана, который ночью царапал чужие машины.

Хозяйка припаркованного на улице Помяловского Peugeot заметила, что повреждено покрытие на ее автомобиле. Царапины обнаружились и на стоявших по соседству Kia, Hover и Volkswagen. Раздосадованная женщина пожаловалась патрулировавшим улицу сотрудникам вневедомственной охраны.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, хулигана быстро нашли и задержали. Выяснилось, что 39-летний мужчина выбрал необычное орудие преступления. Он старательно царапал автомобили не гвоздем или даже металлическим ключом, а дужкой от очков.

Жителя Башкортостана задержали и отвезли для разбирательства в ближайший отдел полиции.

Ранее в Магнитогорске два человека пострадали при пожаре в многоэтажке.

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