В Челябинской области 52 человека заболели после укусов клещей

Среди заболевших есть те, кто не обратился к врачам сразу после укуса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области 20 человек с начала года заболели клещевым энцефалитом. С подозрением на энцефалит после укусов клещей в больницы попали 153 южноуральца, в том числе 10 детей. Еще у 32 жителей региона диагностировали клещевой боррелиоз.

— Регистрируются тяжелые случаи заболевания у непривитых, в том числе у лиц, не получивших иммунопрофилактику, так как не обращались за медицинской помощью, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, в целом пострадавших от укусов клещей в этом году на 39% меньше, чем в прошлом. Четверть из укушенных в нынешнем сезоне — дети.

В лабораториях специалисты проверяют клещей, пойманных и принесенных жителями региона. Целых 18% членистоногих оказались переносчиками боррелиоза, клещевым энцефалитом были заражены 0,6%.

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