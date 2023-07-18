«Единая Россия» выдвинула Олега Гербера в председатели Заксобрания Челябинской области

В качестве соперника Олега Гербера был выдвинут ректор ЧелГУ Сергей Таскаев Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Кандидатом от партии «Единая Россия» на пост председателя Законодательного собрания Челябинской области стал вице-спикер ЗСО Олег Гербер. Кандидатуру поддержали на 38-й конференции областного отделения партии. Участники конференции выбирали из двух претендентов — в качестве соперника Олега Гербера от Калининского районного отделения партии был выдвинут ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. По итогам тайного голосования Олега Гербера поддержали 167 из 175 проголосовавших.

— Приоритетом в работе станет безукоризненное выполнение «Народной программы» партии, наказов избирателей, поручений жителей региона; максимально качественное выполнение всех наших проектов. В плане законотворчества у нас уже есть хорошие результаты, мы практически единогласно поддерживаем большинство инициатив губернатора, а инициативы, связанные с соцполитикой и проведением СВО мы поддерживаем полностью. Эти результаты нужно сохранить и улучшить в дальнейшем, — сказал Олег Гербер.

Отметим, что Олег Гербер уже руководит областным Законодательным собранием в статусе и. о. председателя, однако пока делит этот пост с другим вице-спикером Павлом Киселевым. Последний взял на себя часть организационной работы, руководство работой аппарата и представительские функции.

Утвердить нового председателя должны депутаты Законодательного собрания. Это произойдет на очередном заседании в конце июля.

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