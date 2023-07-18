Готовился к экзаменам в госпитале и мечтал о мирной жизни: герой СВО после ранения решил стать студентом

Андрей казак в 8 поколении. Фото: пресс-служба ЮУрГУ

После тяжелого ранения герой СВО Андрей Кузовлев понял: пора возвращаться к мирной жизни. Начать решил с университета, хотя уже давно старше большинства абитуриентов и студентов.

– Мне не удалось получить высшее образование, потому что я ушел в армию. После завершения службы на СВО в силу ранения, считаю, что нужно проявлять себя в мирной жизни на серьезном поле. Образование открывает такие возможности. Без него, к сожалению, многие дороги закрыты, – отмечает Андрей Кузовлев.

У мужчины подрастают дети. Он надеется, что они получат образование вовремя.

Андрей стал абитуриентом Юридического института Южно-Уральского государственного университета. Выбрал направление «Правовое обеспечение национальной безопасности», заочную форму обучения.

– Ему предстоит пройти вступительные испытания по русскому языку, истории и обществознанию. В течение месяца мы вели подготовку к экзаменам, когда он находился в госпитале, – рассказала руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

Андрей отправился в зону боевых действий добровольцем. Говорит, что защищать Родину – его долг, ведь он – казак в 8 поколении! За период службы он дважды получил Орден Мужества. Несмотря на льготы для поступления, мужчине, как и всем, предстоит сдавать внутренние экзамены.

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