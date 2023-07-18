Бывшего вице-мэра Миасса освободили от наказания за превышение полномочий

Василий Сорока. Фото? администрация Миасса

Бывшего вице-мэра Миасса Василию Сороку признали виновным в превышении полномочий. Но наказание экс-замглавы города не понесет.

Миасский городской суд приговорил Васили Сороку к году лишения свободы условно. Как сообщили в пресс-службе суда, превысившего полномочия бывшего вице-мэра сразу же освободили от наказания из-за того, что истек срок давности преступления.

Напомним, Василия Сороку задержали осенью 2021 года. По версии следствия, бывший миасский вице-мэр в 2016 году обеспечил незаконную продажу двух участков в поселке Сыростан по заниженной цене.

Землю приобрел горнолыжный курорт «Солнечная долина». Владелец курорта Олег Сиротин заявил, что представители курорта узнали о нарушениях лишь через полтора года после сделки, а реального ущерба Миасскому городскому округу нанесено не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.