Жители трех районов на юге Челябинской области рискуют остаться без тепла и воды

Предприятия ЖКХ накопили долги, а расплачиваются за это жители трех районов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предприятия ЖКХ в этих районах стали одними из самых проблемных в регионе. В связи с огромными долгами за электроэнергию многие из них отключены от энергоснабжения, а значит не могут вести полноценную подготовку к новому осенне-зимнему сезону, что может негативно отразиться на надежности теплоснабжения. Когда проблемы предприятия станут проблемам жителей – только вопрос времени.

Чесма

На территории Чесменского муниципального района услуги водоснабжения, водоотведения, а также теплоснабжения осуществляет МУП «МПЖКХ». Его учредителем является администрация Чесменского района, а все объекты водоснабжения являются собственностью района. В октябре 2022 года в МУП «МПЖКХ» произошла смена руководителя. Предыдущий директор покинул свой пост после проверки предприятия контрольно-счетной палатой и следственными органами. К сожалению, после смены директора платежная дисциплина предприятия перед энергоснабжающей организацией не улучшилась, долги уже превысили 6 млн руб. Постоянные рабочие встречи с директором МУП «МПЖКХ» Натальей Качевой в присутствии главы района и прокуратуры не принесли положительных результатов.

Специалисты отмечают, что до МУП «МПЖКХ» данные услуги на той же территории осуществляло коммунальное предприятие – ООО «ЧУКХоз», оно успешно справлялось со своими обязанностями и не имело долгов перед энергетиками. Однако в последние годы в районе происходит деградация коммунального хозяйства, администрация района никак не подключается к решению проблем с крупнейшим социально значимым предприятием, в управление которому передала свои объекты водоснабжения. До наступления нового отопительного периода остаются считанные месяцы, а котельные Чесменского района остаются отключенными.

Бреды

На сегодняшний день суммарный долг предприятий Брединского муниципального района составляет более 17,5 млн руб. Показательным примером является крупное предприятие ЖКХ района – МХО-ООО «Коммунальщик», накопившее долг более 8,5 млн руб. В настоящий момент оно находится в банкротстве, однако до недавнего времени оказывало услуги водоснабжения в поселках Бреды и Мирный. С января 2020 года по август 2021 года предприятие оплатило менее 1% от стоимости потребленных ресурсов, то есть, по сути, полтора года потребляло большие энергоресурсы без оплаты.

После банкротства МХО-ООО «Коммунальщик» услуги водоснабжения по данным территориям стало оказывать ООО «УТЭИС». И это предприятие снова очень быстро накопило долг в размере 5,7 млн руб. За все время своей деятельности ООО «УТЭИС» на территории Брединского района, а именно с сентября 2021 года по февраль 2023 года, оно оплатило смешную сумму – 4 тыс. руб. Таким образом, следующее предприятие также еще почти полтора года потребляло энергоресурсы бесплатно.

С 10 февраля 2023 года полномочия по объектам водоснабжения этой территории были переданы администрацией Брединского района коммунальному предприятию ООО «ТЕРРА», руководителем которого является Юлия Макарова. Также Юлия Макарова возглавляет еще одно проблемное предприятие Брединского района – ООО «Чистый родник», его долг составляет почти 800 тыс. руб.

Теперь уже ООО «ТЕРРА» продолжает не платить за энергоресурсы, которые потребляет в большом объеме. Сумма долга на 1 июня 2023 года составила почти 2 млн руб. Если сложить ее с долгами всех предшественников, то получится сумма более 16 млн рублей. Куда ушли деньги, которые все это время данные предприятия собирали с населения за услуги водоснабжения, неизвестно, но до ресурсоснабжающей организации они так и не дошли.

На сегодняшний день предприятие ООО «ТЕРРА» оказывает услуги водоснабжения на большей части Брединского района, а именно в поселках Бреды, Мирный, а также Белокаменском, Павловском, Рымникском и Княженском сельских поселениях. В планах присоединение к данному списку еще Андреевского и Наследницкого сельских поселений.

Специалисты компании отмечают, что на тех территориях, где объекты водоснабжения обслуживает не ООО «ТЕРРА», подобных проблем с долгами за электроэнергию нет.

Несмотря на то, что именно администрация Брединского района передает муниципальное имущество в неэффективное управление, в последующем решении проблем, связанных с их деятельностью, она не участвует. Прокуратура района также не может повлиять на ситуацию в данном вопросе. Между тем неплатежеспособность предприятий ЖКХ в Бредах может привести к неблагоприятным последствиям для самих жителей – от отключения ресурса до проблем с качеством и надежностью водоснабжения.

Кизильский район

Суммарный долгпредприятий ЖКХ Кизильского муниципального района составляет более 8 млн руб. Большую часть этой задолженности (4,6 млн руб.) составляют долги только двух предприятий: ООО «Квартирный вопрос» и ООО «Районные водяные сети». Оба предприятия возглавляет один и тот же директор Артем Смирнов.

Договоры энергоснабжения с предприятием ООО «Квартирный вопрос» были заключены в 3 квартале 2019 года, но до сегодняшнего времени, то есть почти за 4 года потребления, по указанным договорам в адрес ресурсоснабжающей организации не поступило ни одного рубля. На сегодня два договора из трех с ООО «Квартирный вопрос» расторгнуты, а социально значимые объекты водоснабжения перешли в управление ООО «Районные водяные сети». К сожалению, вновь образованное коммунальное предприятие под руководством Артема Смирнова продолжает наращивать долги за электроэнергию значительными темпами, его задолженность составляет уже более 1,3 млн руб.

В мае 2023 года в адрес прокуратуры Кизильского района Советом депутатов Зингейского сельского поселения было направлено заявление с просьбой проверить деятельность предприятий ООО «Квартирный вопрос» и ООО «Районные водяные сети». Результаты проверки пока не обнародованы. Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области уже расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя коммунального предприятия ООО ЖКХ «Прогресс-М» Яншина В.В., с которым была похожая ситуация, это предприятие также оказывало коммунальные услуги жителям на территории Кизильского муниципального района.

В компании надеются, что администрации указанных районов, а также прокуратура активно включатся в решение проблем ЖКХ, пока заложниками ситуации не стали непосредственно жители юга области.