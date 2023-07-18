Челябинские волонтеры помогают людям, стоящим в пробках из Крыма в Херсонскую область

Пробка на выезд из Крыма по сухопутному коридору растянулась на несколько километров. Фото: соцсети

В Челябинске сегодня, 18 июля, состоялась региональная конференция партии «Единая Россия», которую провел руководитель областного исполкома «ЕР» Денис Моисеев. В Челябинск он прибыл буквально на один день из Херсонской области.

Там Денис Моисеев занят формированием и организацией работы местного отделения «Единой России». Но помимо непосредственно партийного строительства его подчиненные параллельно решают насущные задачи гуманитарного характера.

— Сейчас возим людям продукты, воду питьевую. Создали резерв питьевой воды, как раз он очень пригодился после диверсии на Крымском мосту. Пока я нахожусь в Челябинске, наши ребята выехали на КПП «Чонгар», ведущий из Херсонской области в Крым. Там скопилось сейчас большое количество автомобилей. Там они помогают людям, стоящим в пробках, чтобы они могли поесть, попить, — рассказал Денис Моисеев корреспонденту КП-Челябинск.

Накануне, 17 июля, возникли многокилометровые заторы на пропускном пункте сухопутной трассы из Крыма в сторону Мелитополя. Затруднения вызваны инцидентом на Крымском мосту: в результате взрыва там повреждено дорожное полотно. Но спустя почти сутки движение восстановили (как сейчас пропускают машины). Паромные переправы доступны лишь грузовикам с товарами первой необходимости и пассажирам рейсовых автобусов.

До восстановления моста сухопутный коридор через Херсонскую, Запорожскую область и ДНР протяженностью 400 км оставался единственным доступным путем для частных автовладельцев из Крыма вглубь России. Как писал КП-Херсон, чтобы минимизировать заторы, там временно отменили паспортный контроль и комендантский час, организовано дежурство ГИБДД и машин скорой помощи.

Как уточнили в пресс-службе «Единой России», накануне волонтеры партии и МГЕР раздали стоящим в пробках более 300 литров воды и 200 порций детского питания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.