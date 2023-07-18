В Челябинской области мужчина ударил младенца на руках у жены

Житель Карталов хотел ударить жену, но спьяну промахнулся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области задержали отца, который сильно ударил по голове шестимесячную дочку.

Кроха пострадала 15 июля в Карталах. Вечером ее родители устроили попойку в своей квартире, а потом рассорились. 29-летний мужчина кинулся с кулаками на супругу, но промахнулся и ударил дочь, которую женщина держала на руках.

Девочка с травмой головы попала в больницу.

— Возбуждено уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, — рассказали в пресс-службе регионально СУ Следственного комитета.

Сейчас следователи собирают доказательства и готовятся предъявить обвинение мужчине.

Ранее в Челябинске за уличный грабеж задержали 14-летнего подростка.

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