В Челябинской области мужчина ударил младенца на руках у жены

Житель Карталов хотел ударить жену, но спьяну промахнулся
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области задержали отца, который сильно ударил по голове шестимесячную дочку.
Кроха пострадала 15 июля в Карталах. Вечером ее родители устроили попойку в своей квартире, а потом рассорились. 29-летний мужчина кинулся с кулаками на супругу, но промахнулся и ударил дочь, которую женщина держала на руках.
Девочка с травмой головы попала в больницу.
— Возбуждено уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, — рассказали в пресс-службе регионально СУ Следственного комитета.
Сейчас следователи собирают доказательства и готовятся предъявить обвинение мужчине.
Ранее в Челябинске за уличный грабеж задержали 14-летнего подростка.
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