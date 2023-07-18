В Челябинской области два грузовика столкнулись на мосту и перегородили трассу М-5

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области столкнувшиеся грузовики заблокировали проезд по трассе М-5. ДТП случилось на 1591-м километре трассы, на мосту через реку Сим. В аварию попали фура с двумя прицепами и самосвал, перевозивший щебень.

Кабину тяжелого самосвала сплющило силой удара, а прицепы второй машины сложились под углом.

Фото: УГИБДД по Челябинской области, Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

— Пострадали два человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Дорожный затор. Схема: Яндекс.Карты

Проезд по участку дороги закрыт. В районе аварии образовалась многокилометровая пробка. Автомобилистам рекомендуют объезжать проблемную зону через Миньяр.

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