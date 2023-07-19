Челябинск возглавил топ городов-миллионников с самыми низкими ценами на посуточную аренду квартир

Челябинск на первом месте по низкой стоимости суточной аренды жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинск возглавил топ миллионников с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья. Об этом рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

В Челябинске снять квартиру на сутки можно в среднем за 2 200 рублей. Аналитики отмечают, что за год стоимость аренды увеличилась на 16%. На втором месте в этом списке оказался Омск – 2 300 рублей. В Перми, Уфе и Краснодаре – 2 600 рублей.

По словам директора российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Юрия Кузнецова, среди туристов эти города пользуются наименьшей популярностью для путешествий, соответственно и цены здесь невысокие.

Вместе с тем, самая дорогая посуточная аренда оказалась в Санкт-Петербурге – 4 700 рублей. В топе по дороговизне оказалась Казань со средней ставкой 4 500 рублей, Москва – 4 200 рублей.

Доля бронирований в Санкт-Петербурге в июле этого года составляет 13,9% от всех бронирований по России, на Москву приходится – 6,2%. Посуточное жилье в Челябинске бронируют лишь 0,3% от общего количества.

– В прошлом году миллионники занимали более половины от всех бронирований по России, в этом году – около 40%. Это снижение связано с тем, что спрос на себя перетягивают другие регионы, в частности, Кавказ, Дагестан, Калининградская область, Карелия, – добавляет Юрий Кузнецов.

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