В деревне под Челябинском женщина укусила за палец напавшего на нее мужчину

Поисками злоумышленника занимаются полицейские Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители деревни Малиновка под Челябинском переполошились из-за нападения насильника на женщину. Происшествие обсуждается в местных чатах несколько дней и постепенно обрастает подробностями.

— У меня мама с подружками гулять ходила и их остановила полиция. Говорят, у нас тут серийный насильник завелся. Сегодня было изнасилование на пересечении улиц Центральной и Западной. И, говорят, уже не первый случай.

— Мне дочь тоже говорила, что им очень настоятельно предлагали прокатиться в машине двое граждан. Настолько настойчиво, что чуть не затолкали в машину. И только благодаря тому, что навстречу ехал автомобиль с крепким мужчиной славянской мужчиной, – спасибо, что остановился – девчата убежали, — пишут жители деревни.

Источник в правоохранительных органах рассказал КП-Челябинск, что неизвестный мужчина пощупал на улице женщину за грудь, а она в ответ его укусила. Полиция уже проводит проверку инцидента.

— Поступило заявление от местной жительницы, проводятся необходимые мероприятия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, в конце мая неизвестный мужчина попытался изнасиловать пенсионерку, которая гуляла в лесу на «Тропе здоровья» в челябинском микрорайоне «Вишневая горка». Злоумышленника задержали по горячим следам.

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