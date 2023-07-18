Дожди, грозы и крупный град: в Челябинской области несколько дней будет держаться штормовая погода

Грозы ожидаются как днем, так и ночью Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области ожидаются дожди с грозами. Такая погода будет стоять в регионе несколько дней. Об этом предупреждают синоптики регионального Гидрометцентра.

На Южном Урале 19 июля будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируются кратковременные дожди, туманы, грозы, также возможен град. Ночью столбик термометра покажет 11, +16 °C (при прояснении до +7 °C), днем температура воздуха поднимется до +20, +25 °C.

Ночью 20 июля осадков не будет. Однако днем местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На протяжении всех суток будет стоять переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +11, +16 °C, днем столбик термометра покажет +21, +26 °C.

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