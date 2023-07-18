Челябинская область выделила 27 млн рублей на подготовку детей к школе в подшефных территориях Донбасса

Школьные принадлежности и оборудование появятся в школах до конца августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Челябинской области выделило 27,4 млн рублей на подготовку к школе детей, проживающих на подшефных региону территориях ДНР. Речь идет о Ясиноватой и Волновахи – до 25 августа в школах этих городов появятся новые учебники, пособия и оборудование.

Как отметила в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, сейчас делается все необходимое, чтобы за лето дети набрались сил и позитивных впечатлений, а осенью начали учебный процесс в достойных условиях.

— Постепенно приводим в порядок и детсады. В этом году мы уже отправили туда 560 единиц игр и игрушек, 429 единиц мебели, а также оборудование для пищеблоков, посуду, столовый и спортивный инвентарь, оргтехнику, — рассказала первый вице-губернатор.

Ирина Гехт добавила, что правительство Челябинской области вместе с главой региона Алексеем Текслером будут и дальше поддерживать детей Донбасса, помогать с восстановлением образовательной инфраструктуры и организовывать отдых детей за пределами подшефных городов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.