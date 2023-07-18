«Челбаскет» с 25 июля начнет подготовку к новому сезону в Суперлиге. Фото БК «Челбаскет»

В пресс-службе БК «Челбаскет» сообщили, что команда выходит из отпуска 25 июля. После медицинского осмотра игроки приступят к тренировкам.

В рамках подготовки к новому сезону «Челбаскет» проведет товарищеские игры с «Уралмашем», «Темп-СУМЗ-УГМК», «Новосибирском» и «МБА-2».

Напомним, в этом сезоне БК «Челбаскет» сыграет в Суперлиге чемпионата России.

Расписание предсезонной подготовки БК «Челбаскет» (сезон 2023-2024)

25-28 июля. Выход из отпуска, медицинский осмотр

31-15 августа. Учебно-тренировочный сбор (Чебаркуль)

29 августа. Товарищеская игра на выезде с БК «Уралмаш» (Екатеринбург)

31 августа. Выездная товарищеская игра с БК «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

7 сентября. Домашняя товарищеская игра с БК «Новосибирск» (Новосибирск)

12 сентября. Товарищеская игра на выезде с БК «МБА-2» (Москва)

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