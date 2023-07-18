Челябинских школьников больше интересует бизнес, чем IT

Выставка-тестирование «Лаборатория будущего» в парке «Россия — Моя история» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

22% челябинских школьников видят себя в сфере бизнеса, 19% — в креативных индустриях, 16% — в IT-сфере и 13% — в медицине. Это показал опрос учащихся 6-11 классов, который провела региональная команда проекта «Билет в будущее». Лишь небольшое количество ребят выбрали профессии, связанные с социальной и индустриальной сферой, безопасной средой и наукой.

«Билет в будущее» — это проект по профориентации учащихся 6-11 классов, который входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». К программе подключены родители и педагоги обучающегося.

Школьники проходят тестирование на платформе bvbinfo.ru, профессиональные пробы на производствах. Еще одно увлекательное мероприятие — выставка-тестирование «Лаборатория будущего» в парке «Россия — Моя история».

— «Билет в будущее» — это безграничные возможности для ребят попробовать себя в различных профессиях. Самое главное, он позволяет знать и анализировать современные тенденции рынка труда, которые они познают под руководством нас — своих наставников, — рассказал о важности проекта тьютор Образовательного центра № 5 г. Челябинска Егор Хакимов.

По результатам опроса школьников выяснилось, что главными причинами выбора профессии являются возможность быть полезным для общества и хорошая заработная плата. Эти пункты в совокупности выбрали более 57% опрошенных респондентов.

Главной целью проекта стала помощь школьникам в определении жизненного пути, а также повышение уровня осведомленности профессий у подростков и их родителей. И теперь 73% учащихся знает, где можно узнать больше о профессиях.

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