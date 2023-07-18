Челябинскому государственному институту культуры собираются вернуть прежнее название

Челябинский государственный институт культуры. Фото: пресс-служба вуза

Челябинскому институту культуры могут вернуть прежнее название. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) рассказал исполняющий обязанности ректора вуза Сергей Синецкий.

— Мне передали письмо-ходатайство губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера в адрес министра культуры Российской Федерации Ольги Борисовны Любимовой о переименовании Челябинского государственного института культуры в Челябинский государственный институт культуры и искусств, — отметил Сергей Синецкий.

Руководитель вуза выразил благодарность губернатору за оказанную поддержку. По его словам, добиться такой возможности без его помощи не представляется возможным. Он добавил, что возвращение прежнего названия даст вузу повышение статуса.

— Дело в особенностях рынка труда – он существует по номерам специальностей культуры и искусства. Если в названии вуза отсутствует слово «искусство», то это сразу понижает его профессиональный статус. При поступлении на работу в театры или филармонию выпускникам придется в большинстве случаев проходить переподготовку, — объяснил причину Сергей Синецкий.

По словам и.о. ректора, вуз сохранил специальности, связанные с искусством. Таким образом, в процессе переименования не возникнет серьезных проблем.

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