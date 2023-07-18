В Златоусте покупательница украла 16 товаров из пункта выдачи интернет-магазина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Златоусте полицейские задержали 21-летнюю девушку, которая украла вещи из пункта выдачи интернет-магазина. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудница пункта выдачи рассказала полицейским, что девушка заказала в интернете 16 товаров. Придя за ними, она ушла в примерочную проверять вещи. Там она провела целый час и ушла, ничего не оплатив. Украдена была не только одежда, но и карты для гадания и косметика. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей.

Воровку задержали по горячим следам. Выяснилось, что она сознательно пошла на кражу, так как пришла в пункт выдачи без денег. Все вещи изъяли и вернули обратно магазину.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело о краже. В скором времени ее будут судить.

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