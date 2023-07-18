В Сатке открыли физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 4,4 тыс. кв. м

Фото: правительство Челябинской области

В Сатке завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой площадкой. Общая площадь объекта составила 4,4 тысяч квадратных метров. На торжественном открытии комплекса побывали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, легенда отечественного хоккея Сергей Федоров и народный артист России, известный джазмен Игорь Бутман.

В ФОКе сделали спортивный зал с ледовым полем размером 60 на 30 метров и два блока административно-бытовых помещений по торцам здания. На первом этаже здания расположены спортивный зал с ледовым полем, раздевалки с душевыми, помещение льдоуборочного комбайна, касса, гардероб, буфет, пункт проката и медпункт, а также административные кабинеты, технические помещения, санузлы. На втором этаже обустроены хореографический и тренажерный зал, раздевалки, бросковая зона, радиорубка, административные кабинеты и техпомещения.

В комплексе собираются проводить занятия по хоккею и фигурному катанию, оздоровительные мероприятия и соревнования регионального уровня. Зрительские трибуны рассчитаны на 409 мест.

Жители Сатки несколько лет ждали нового ФОКа с ледовым полем. Строительство объекта стартовало в мае 2021 года. Для этого был создан штаб, в который вошли представители районной администрации, Фонда содействия развитию Саткинского района и генерального подрядчика – компании «Востокметаллургмонтаж». Часть средств на строительство ФОКа покрыла градообразующее предприятие «Магнезит».

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