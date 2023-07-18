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НовостиПроисшествия18 июля 2023 17:20

В Магнитогорске взыскали миллион рублей с хулигана, который избил подростка за отказ снять очки

Пострадавший поранил левый глаз
Ян Стоев
Ян Стоев
Хулигану также дали условный срок за нападение на подростка

Хулигану также дали условный срок за нападение на подростка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор 21-летнем парню, который избил подростка за отказ снять очки. Его признали виновным в умышленном причинении средней тяжести здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2,5 года, — уточнили в надзорном ведомстве.

Парень вину свою признал и возместил затраты на лечение в размере 35 тысяч рублей. Также с него взыскали 900 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда.

Напомним, инцидент произошел в июле прошлого года. Хулиган подошел к 17-летнему подростку на улице и потребовал снять очки. Юноша отказался, в итоге его три ударили кулаком по лицу. Пострадавший получил проникающее ранение левого глаза из-за разбитых очков.

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