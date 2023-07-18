В Магнитогорске взыскали миллион рублей с хулигана, который избил подростка за отказ снять очки

Хулигану также дали условный срок за нападение на подростка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор 21-летнем парню, который избил подростка за отказ снять очки. Его признали виновным в умышленном причинении средней тяжести здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2,5 года, — уточнили в надзорном ведомстве.

Парень вину свою признал и возместил затраты на лечение в размере 35 тысяч рублей. Также с него взыскали 900 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда.

Напомним, инцидент произошел в июле прошлого года. Хулиган подошел к 17-летнему подростку на улице и потребовал снять очки. Юноша отказался, в итоге его три ударили кулаком по лицу. Пострадавший получил проникающее ранение левого глаза из-за разбитых очков.

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