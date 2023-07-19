Челябинск утром 19 июля окутал непроницаемый туман

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Жители северо-запада Челябинска ранним утром 19 июля выглянули из окон — и почти ничего не увидели. Дворы, здания и дороги утонули в пелене тумана.

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Погода не стала неожиданностью для метеорологов: они заранее прогнозировали появление тумана. Днем 19 июля обещают кратковременный дожди, ощутимый ветер (4-9 метров в секунду) и потепление до +23, +25 градусов.

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

В ближайшие двое суток также будут идти небольшие дожди, а температура воздуха станет колебаться от +13 ночью до +26 днем.

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