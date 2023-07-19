В Челябинске спасатели-альпинисты вызволили кошку, застрявшую в карнизе на девятом этаже

Фото: УБЖ Челябинска

На улице Захаренко в Челябинске спасатели помогли кошке, которая застряла в отверстии на карнизе балкона. Хозяйке не удавалось освободить любимицу самостоятельно. Положение осложнялось тем, что карниз находился между восьмым и девятым этажами.

— Кошку удалось освободить с помощью альпинистского снаряжения, — рассказали в городском управлении безопасности.

Пушистая пленница карниза не пострадала и благополучно вернулась к хозяйке.

Напомним, в Челябинске из болота спасли 74-летнюю пенсионерку. Она увязла в трясине по горло.

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