«Совсем не характерный»: на Таганае обнаружили редкого степного шмеля-путешественника

Фото: Юрий Редькин, нацпарк «Таганай»

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области заметили степного шмеля. Это редкое насекомое, занесенное в Красную книгу России. Более того, такие шмели обычно на территории нацпарка не появляются.

— Степной шмель — вид, совсем не характерный для горнолесной местности, — рассказали в пресс-службе «Таганая». — Скорее всего, визитер залетел случайно из соседних «ровных» регионов.

Степные шмели — крупные насекомые. Длина тела у самцов достигает двух сантиметров, а у самок — даже трех с половиной сантиметров.

Фото: Юрий Редькин, нацпарк «Таганай»

Гнезда шмели строят прямо в земле. Распашка целинных территорий и выпас скота в степях уничтожают жилища насекомых, а сельскохозяйственные пестициды губят самих шмелей. Во многих местах за последние десятилетия степные шмели совсем исчезли.

Ранее на Таганае зацвели орхидеи, которые ждут десять лет, чтобы распуститься.

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