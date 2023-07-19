В Челябинске досрочно открыли трамвайное движение по проспекту Победы

Трамваи снова смогут ездить от Теплотехнического института на северо-запад Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 19 июля возобновили движение трамваев по участку проспекта Победы от улицы Кирова до улицы Каслинской. На обычные маршруты вернулись трамваи №3, №15, №16, №18 и №22.

Как сообщили в «ЧелябЭТ», ремонт путей на участке удалось завершить на пять дней раньше запланированного срока.

Напомним, движение по проспекту Победы в районе Теплотехнического института было закрыто для трамваев с 7 июля. На северо-запад и в Першино можно было доехать лишь трамваем №14. Чтобы челябинцы могли на него пересесть, открывали временную остановку.

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