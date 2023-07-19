В Челябинске запустят производство «механических рук» для промышленности

«Механическую руку» челябинского производства показали на недавнем «Иннопроме». Фото: телеграм-канал Алексея Теклсера

Проект завода промышленных роботов-манипуляторов в Челябинске получил положительное заключение экспертизы. Строительство производственно-механосборочного цеха высокотехнологичного оборудования «Завод роботов» одобрила экспертная организация «Проммаш тест». Данные опубликованы в едином госреестре заключений.

Строительство завода роботов в Челябинске стартовало еще в прошлом году на площадке ЧКПЗ. Первые образцы промышленных манипуляторов, готовые к запуску в серию, были представлены на недавней выставке «Иннопром-2023».

— Робот универсальный, может использоваться на разных предприятиях: в машиностроении, в шахтах — везде где робот может заменить человека. Представлены роботы грузоподъемностью 120 и 60 кг, в разработке находятся манипуляторы на 20 и 30 кг, — прокомментировала Chel.DK.ru исполнительный директор ООО «Завод роботов» Елизавета Рыжова.

Манипуляторы челябинского производства заменят ушедших с рынка конкурентов: японскую марку Fanuc и немецкую Kuka. Программное обеспечение и корпуса челябинских роботов — отечественного производства, оставшиеся импортные детали на предприятии планируют заместить российскими аналогами в течение ближайших семи лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.