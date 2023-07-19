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НовостиЭкономика19 июля 2023 5:44

Банк Уралсиб вошел в топ-6 рейтинга лучших накопительных счетов

В исследование были включены предложения российских банков по рублевым накопительным счетам
Источник:kp.ru

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Накопительный счет Банка Уралсиб «На каждый день» вошел в топ-6 рейтинга самых доходных накопительных счетов в рублях в июле 2023 года, который подготовил портал Банки.ру. В исследование были включены предложения российских банков по рублевым накопительным счетам на 14.07.2023 год.

Продукты в рейтинге ранжированы по величине процентной ставки. Если проценты по предложениям совпадали, то учитывались дополнительные опции, например, максимальная сумма размещения или уровень базовой ставки.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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