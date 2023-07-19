IRONSTAR в Екатеринбурге: масштабные соревнования триатлонистов поддержит Tele2

Фото предоставлено пресс — службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

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Tele2 в Свердловской области стала партнером соревнований по триатлону для профессионалов и любителей циклических видов спорта IRONSTAR. Оператор проведет онлайн-трансляцию мероприятий в бренд-зоне в парке Динамо Екатеринбурге и покажет в прямом эфире, как спортсмены проходят этапы состязаний. Tele2 также поможет атлетам сделать эффектные фото на память после преодоления дистанций.

Мероприятия в рамках спортивного фестиваля IRONSTAR пройдут в Екатеринбурге с 20 по 22 июля. В парке Динамо в своей бренд-зоне Tele2 запустит прямую трансляцию, что позволит увидеть соревнования без необходимости перемещаться физически на все точки дистанции. Гостям и болельщикам будет удобно следить за яркими событиями и результатами любого участника на всех локациях. Трансляция начнется в день основных соревнований, 22 июля, в 06:40 утра по местному времени в официальной группе IRONSTAR и продлится до 19.00.

Болельщики смогут в реальном времени наблюдать за прохождением всех этапов триатлона – достаточно будет подключиться к камере и следить за результатами «своего» спортсмена в режиме онлайн прямо на смартфоне. На интерактивной площадке оператора с 20 по 22 июля будут работать удобные зоны отдыха со специальными зарядными станциями для смартфонов всех посетителей фестиваля.

Tele2 не просто поддерживает активные и спортивные мероприятия, но и меняет правила в рамках проекта IRONSTAR. После соревнований триатлеты обычно приобретают фотографии, которые сделаны во время прохождения дистанций, а Tele2 предлагает своим клиентам бесплатно скачать фото. Для этого необходимо будет применить специальный промокод при скачивании. Кроме того, оператор предусмотрел установку тематической фотозоны, где гости смогут фотографироваться на память о спортивном событии. Участники – с итоговым временем на дистанции, болельщики – со словами поддержки. Благодаря мобильному интернету от Tele2 снимки сразу отправятся всем желающим на электронную почту или в мессенджеры.

Кроме того, действуя по другим правилам, Tele2 учредила дополнительную номинацию и наградит спортсменов за самый быстрый старт.

Ранее фестивали IRONSTAR прошли в Москве, Анапе, Геленджике, Самаре, Тверской области, а в августе за триатлонистов будут болеть в Нижнем Новгороде. Закрытие масштабного спортивного фестиваля состоится 8 октября в Сочи.