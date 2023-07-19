В Челябинской области в августе изменят расписание электричек

Расписание изменят на время ремонта путей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области 31 июля и в августе изменят расписание четырех пригородных поездов из-за ремонта путей. Об этом предупредили в «Свердловской пригородной компании».

Изменения коснутся электричек «Челябинск-Миасс», «Челябинск-Златоуст», «Челябинск-Еманжелинск» и «Челябинск-Бакал».

Поезд №6002 «Миасс-1 – Челябинск» 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15 и 16 августа будет отправляться в дорогу в 4:33, на 15 минут раньше обычного срока.

Тот же поезд 3, 10 и 17 августа будет отправится в путь в 4:16, на 32 минуты раньше, чем обычно.

Электричка №6007 «Челябинск – Миасс-1» с 1 по 4, с 8 по 11 и с 15 по 17 августа станет выезжать из Челябинска в 8:35, на 10 минут раньше обычного времени.

Поезд №6008 «Миасс-1 – Челябинск» 31 июля, с 1 по 3, с 7 по 10 и с 14 по 16 августа будет отправляться в 15:59, на минуту раньше, чем обычно.

На две минуты раньше будет выезжать электричка №6055 «Челябинск – Златоуст» 31 июля, с 1 по 3, с 8 по 10 и с 14 по 16 августа. Время ее отправления в эти дни — 18:50.

Поезд №6003 «Челябинск – Златоуст» с 1 по 4, с 8 по 11, 15 и 16 августа будет отправляться в 6:44. Это на 24 минуты позже, чем обычно.

Поезд №6802 «Еманжелинск – Челябинск» с 1 по 4, с 8 по 11, с 15 по 17 августа станет выезжать в 5:18, на 8 минут раньше обычного.

Поезд №7135 «Челябинск – Бакал» 31 июля, с 1 по 3, с 7 по 10, с 14 по 16 станет отправляться в путь в 17:30, на 10 минут раньше, чем обычно.

Электричка №7136 «Бакал – Челябинск» 1 августа отправится из Бакала по графику, в 3:54, но в Челябинск приедет с 28-минутной задержкой, в 9:25.

Та же электричка 2, 3, с 7 по 10, с 14 по 17 августа будет выезжать из Бакала в 4:42, на 12 минут раньше обычного графика.

Электричка №7136 «Бакал – Челябинск» 4 и 11 августа отправится в 3:42, на 12 минут раньше обычного времени.

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