В Челябинской области 20 июля перекроют трассу М-5

Дорогу станут закрывать еженедельно вплоть до 1 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ашинском районе 20 июля на три часа перекроют трассу М-5 из-за взрывных работ. На участке, где идет реконструкция дороги, каждый четверг разбивают породу. Ради безопасности движение полностью останавливают.

Проехать нельзя будет по отрезку с 1565 до 1576 километра трассы с 10:00 до 13:00.

Легковые машины смогут объехать перекрытый участок через Ашу, Миньяр и Сим, а грузовикам и автобусам придется ждать снятия ограничений.

Напомним, накануне в Симе на мосту столкнулись фура и самосвал со щебнем. Пострадали два человека.

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