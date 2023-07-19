В Челябинской области две машины врезались в табун лошадей

Фото: Каслинский пожарно-спасательный гарнизон

В Челябинской области два легковых автомобиля въехали в табун лошадей. Инцидент произошел ночью 19 июля на дороге Кунашак-Сары.

Как рассказали в Каслинском пожарно-спасательном гарнизоне, одна машина съехала в кювет, а вторую очень сильно помяло.

Фото: Каслинский пожарно-спасательный гарнизон

Пострадали 32-летний водитель и 63-летний пассажир Renault Fluence. Обоих на скорой помощи увезли в больницу.

Погибли две попавшие под колеса лошади.

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