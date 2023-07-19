На ЧМК сменился генеральный директор

Алексей Толстиков. Фото: пресс-служба ЧМК

На «Челябинском металлургическом комбинате» назначили нового генерального директора. Должность занял Алексей Толстиков. Он сменил Анатолия Щетинина, который проруководил предприятием семь лет.

Как рассказали в пресс-службе ПАО «ЧМК», новый гендиректор — металлург по образованию, окончил ЮУрГУ. Вдобавок он получил специальность менеджера в Уральской академии госслужбы.

На ЧМК Алексей Толстиков работает с 2001 года. Сначала был разливщиком стали, потом начальником кислородно-конвертерного цеха. Последние семь лет руководил производственной службой ЧМК.

Олег Коржов, гендиректор группы «Мечел», в которую входит ЧМК, поблагодарил за работу Анатолия Щетинина и поприветствовал Алексея Толстикова, отметив, что новый руководитель досконально знает все производственные процессы на комбинате.

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