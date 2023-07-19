«Меня эта ситуация категорически не устраивает»: Текслер потребовал сменить подрядчика, затягивающего строительство школы на Тополинке

Школу на пересечении Братьев Кашириных и Академика Макеева должны были сдать к концу года, но только начали возводить Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Проблема со строительством школы на Тополинке в Челябинске должна решиться после смены подрядчика. Проблемную стройку посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона не увидел ни одного рабочего. Подрядчик сообщил, что сейчас завозят стройматериалы, а проблемы возникли из-за некачественного проекта, который пришлось переделывать. На месте находится и представитель «ПроШколы», чей проект реализуется в этом месте.

— В графике отставание на полгода, меня эта ситуация категорически не устраивает, — сказал Алексей Текслер. — Объект важен для жителей этого района. У вас есть аванс, почему не делаете? Строим 7 школ, это единственная проблема, значит проблема в подрядчике. Меняйте подрядчика, в следующем году мы должны получить школу.

Застройщику выдано 90 предписаний, 64 из них не устранены Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Как сообщил контролер, по строительству школы выдано 90 предписаний, 64 из них не устранены. При этом подрядчик получил аванс в замере 300 млн рублей, но не рассчитался с субподрядчиками, которые свою работу сделали.

Школа на границе улиц Братьев Кашириных — академика Макеева — академика Королева строится по концессионному соглашению с ВЭБ РФ. Контракт с подрядчиком был подписан еще 9 сентября 2022 года. Объект на 1100 мест должны были сдать к концу 2023 года.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.