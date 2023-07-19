Трассу М-5 в районе Уреньги расширят до четырех полос

Фото: ФКУ Упрдор "Южный Урал"

В Челябинской области собираются реконструировать один из наиболее аварийных участков трассы М-5 — дорогу на перевале через горный хребет Уреньга. Вдобавок отремонтируют отрезки трассы у города Юрюзань.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал», проект предусматривает капремонт на участках с 1705 по 1750 и с 1649 по 1670 километры трассы, а также расширение дорожного полотна до четырех полос.

В 2023 году по проекту надеются получить заключение государственной экспертизы.

Сейчас на дороге в окрестностях Юрюзани, от Малого Бердяуша до Златоуста и на границе Челябинской области и Башкортостана регулярно возникают пробки. Проезд осложняют затяжные подъемы и спуски. Расширение дороги должно помочь в борьбе с заторами, а еще сделать движение более безопасным.

Напомним, накануне два столкнувшихся в окрестностях Сима грузовика заблокировали проезд по М-5.

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