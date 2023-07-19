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НовостиОбщество19 июля 2023 9:19

Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона?

Рассказываем, что можно оплатить с баланса телефона, если вы клиент билайна
Источник:kp.ru
Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

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Баланс счета вашего мобильного телефона сегодня — это полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество разных покупок.

Если вы клиент билайна, вам доступны оплата мобильных приложений, оформление и продление подписок на цифровые сервисы, совершение коммунальных платежей, приобретение самих игр и внутриигровые покупки, пожертвования, благотворительность и многие другие возможности. Для совершения платежа выбирайте баланс билайна среди предложенных способов оплаты.

Что именно сегодня можно оплатить с баланса билайна? Показываем для наглядности на одной картинке.

Фото: ПАО «ВымпелКом»

Фото: ПАО «ВымпелКом»

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