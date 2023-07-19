«Случились определенные события»: Александр Егоров рассказал, почему по Челябинску еще будут ездить ржавые ПАЗики

Перейти на новые автобусы перевозчиков обяжут лишь по истечении нынешних контрактов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжается работа по переводу всех маршрутов общественного транспорта на регулируемый тариф — его устанавливает областное правительство, а не сами перевозчики. Этот процесс затянулся: изначально планировалось полностью перевести челябинский транспорт на новую схему к концу 2024 года, однако эти сроки выдержаны не были по ряду причин. О них рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM).

— Случились определенные события, выросла примерно на 60% стоимость подвижного состава, изменился 220-й федеральный закон: теперь нельзя закрывать маршрут через утвержденный документ планирования, просто предупредив перевозчика за 180 дней. Теперь нужно дожидаться окончания действия свидетельства, которое выдается на пять лет. То есть, маршрутки будут ездить до окончания действия ранее выданных разрешений, — сказал Александр Егоров.

Замминистра уточнил, что в основном разрешения перевозчикам выдали в 2019-2020 годах. Это говорит о том, что их срок истечет к 2026 году — именно тогда будет сформирована полная картина всей маршрутной сети, без массового применения нерегулируемых тарифов. Также во вновь заключаемых контрактах с перевозчиками прописано обязательство использовать только машины среднего и большого классов — это значит, что ржавые ПАЗики с городских улиц исчезнут также не ранее, чем через два с лишним года.

Напомним, что ранее в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» замминистра называл точную дату, когда с улиц исчезнут старые маршрутки. В сентябре 2021 года слушатель задал этот вопрос Александру Егорову, добавив: «Конкретную дату назвать слабо?».

— Нет, не слабо. 31 декабря 2024 года, — ответил тогда Александр Егоров.

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